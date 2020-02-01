Новости спорта

13:36 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» интересуется полузащитником «Ольборга» Абильдгором

13:11, 01.02.2020
«Рубин» интересуется полузащитником «Ольборга» Абильдгором
Фото: aabsport.dk

Полузащитник датского «Ольборга» Оливер Абильдгор входит в сферу интересов казанского «Рубина», сообщает интернет-издание bold.dk.

Датский клуб намерен расстаться с игроком уже нынешней зимой. По словам источника, переход в российский чемпионат настолько близок, что Абильдгор не поехал вместе с командой на тренировочный сбор в Испанию.

Ранее 23-летним полузащитником интересовалась чешская «Спарта», однако игрок отказался переходить в местный чемпионат.

Руководство клуба и агент футболиста отказались комментировать информацию о переходе датчанина в «Рубин».

Абильдгор является воспитанником «Ольборга», всего за датский клуб он провел 91 матч, забил четыре мяча и сделал три голевых передачи.

СпортФутбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров