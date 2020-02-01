Квартальнов раскрыл секрет своего доверия к молодым игрокам в «Ак Барсе»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов раскрыл секрет своего доверия к молодым хоккеистам в казанском клубе.

«Во-первых, они очень хорошие игроки. И почему мы не должны им доверять? Они весь сезон за нас играют, прошли с нами предсезонную подготовку. И если они готовы к КХЛ, то почему в плей-офф им не давать столько же времени на площадке, сколько они заслуживают в регулярном чемпионате? Это же конкуренция.

Один мальчишка 1999—2000 года рождения должен быть в заявке по регламенту. Но у нас их больше. Если они кого-то переигрывают, мы не можем их держать вне состава.

Поверьте, в том, что сейчас в «Ак Барсе» играют молодые игроки, нет никакой искусственности — на нас тоже давит результат. Мы же не враги себе. Выходит тот, кто сегодня лучше готов. Иногда мы даем этим ребятам отдохнуть, поскольку понимаем всю сложность момента — когда идет процесс адаптации к взрослому хоккею, иногда случаются спады. Но этот период надо просто перетерпеть», — объяснил Квартальнов.

Напомним, в нынешнем сезоне в основном составе «Ак Барса» выступают сразу несколько молодых хоккеистов. Среди них особо выделяются защитник Даниил Журавлев (19 лет), а также нападающие Дмитрий Воронков (19 лет), Артем Галимов (20 лет) и вратарь Амир Мифтахов (19 лет).