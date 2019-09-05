СМИ сообщили об утечке данных 400 млн пользователей Facebook

В свободном доступе в Сети оказались данные более 419 млн пользователей Facebook. Об этом сообщило издание Techcrunch со ссылкой на эксперта по безопасности Саньяма Джейна.

Речь идет о данных Facebook ID, а также о привязанных к ним телефонных номерах. Некоторые записи содержали более подробную информацию о пользователе: имя, пол и страну проживания.

Все эти данные хранились в базе на незащищенном сервере. В базе данных хранились 133 млн записей о пользователях Facebook в США, 18 млн — в Великобритании, еще 50 млн — в Вьетнаме.

После того как издание обратилось в Facebook, базу сняли с публикации. В компании заявили, что информация в ней уже устарела, передают «Ведомости».

Напомним, в августе в теневом сегменте интернета выложили на продажу клиентские базы данных российских банков из топ-20.