В РУСАДА довольны решением Минспорта РФ о лишении аккредитации ВФЛА

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) осталось довольно решением Министерства спорта России, которое сегодня приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Президиум ВФЛА соберется в понедельник. Международная федерация, AIU и спортсмены ждут не просто заявлений, а конкретных действий.

Что касается отзыва аккредитации, это здравое решение. Все видят, что это временный отзыв, до 1 марта. По всей видимости, аккредитационная комиссия Минспорта видит, что изменения за этот месяц возможны.

С одной стороны, решение хоть и строгое, но справедливое. С другой стороны, сложно сказать, что можно существенного сделать всего за один месяц, чтобы ситуация изменилась. В первую очередь федерация или управляющие органы на время отзыва аккредитации должны добиться того, чтобы наших легкоатлетов допускали хотя бы под нейтральным статусом на международные соревнования», — сказала Пахноцкая Sport24.