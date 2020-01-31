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Следователи проверят сообщение о падении девочки с аттракциона в Челнах

22:31, 31.01.2020
Следователи проверят сообщение о падении девочки с аттракциона в Челнах
Фото: pexels.com

Следователи проверяют информацию о том, что в Набережных Челнах на аттракционе упала 10-летняя девочка.

Ранее сообщения о том, что ребенок получил травмы, упав с аттракциона в одном из торговых центров автограда, появились в местных СМИ. По данному факту проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, пишет «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в Уфе девочка упала с качелей и поранила голову.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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