Следователи проверят сообщение о падении девочки с аттракциона в Челнах

Следователи проверяют информацию о том, что в Набережных Челнах на аттракционе упала 10-летняя девочка.

Ранее сообщения о том, что ребенок получил травмы, упав с аттракциона в одном из торговых центров автограда, появились в местных СМИ. По данному факту проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, пишет «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в Уфе девочка упала с качелей и поранила голову.

