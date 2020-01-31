Николай Цулыгин: «У первого звена не пошла игра, сегодня другие взяли на себя роль лидера «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал крупную победу над «Адмиралом» (6:3) в матче чемпионата КХЛ.

«Получилась очень хорошая и активная игра, мы здорово отыграли в атаке, забили свои шайбы. Самое главное, ребята проявили себя как команда, когда игра не пошла у первого звена, то другие взяли на себя роль лидеров и решили исход матча. Это очень радует. В принципе, ребята сегодня молодцы, хорошо отыграли», — заявил Цулыгин.

Ранее «Салават Юлаев» потерпел два поражения подряд от хабаровского «Амура».