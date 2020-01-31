Зарплату строителям в 2020 году будут «актуализировать»

Средняя заработная плата рабочего в строительной отрасли составляет 31,3 тыс. рублей, сообщил на итоговой коллегии министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Фарит Ханифов. Это ниже средней заработной платы по РТ, которая, по данным Росстата, составляет 35335 рублей.

«В целях стимулирования деятельности строительных организаций в 2020 году планируется провести актуализацию цены строительной продукции и размера заработной платы. Будем работать в тесном контакте с Иреком Энваровичем Файзуллиным», — заявил министр.

Он напомнил, что в отрасли работают 81,8 тыс. человек, объем подрядных работ в 2019 году составил 366,9 млрд рублей.