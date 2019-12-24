Медведев утвердил отмену «площадки» на экзаменах ГИБДД

Правительство утвердило изменение системы экзаменов на водительские права. С октября 2020 года будет отменена «площадка».

Соответствующее постановление кабмина уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Коммерсант».

Ряд новшеств начнет действовать уже в январе 2020 года, сразу после публикации документа. Так планируется снять запрет на практические занятия на магистралях. Будет введен новый возрастной ценз для обучающихся.

ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. В частности, водительское удостоверение после лишения не вернут гражданину, если у того имеется задолженность по штрафам. Или, например, кандидат в водители не будет допущен до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.