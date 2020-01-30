«Нефтехимик» в гостях проиграл «Барысу»
«Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ уступил казахстанскому «Барысу» (1:2).
Счет встречи был открыт на 21-й минуте, когда цели достиг бросок Дица. Гости отыгрались в третьем периоде, когда Уайт переправил шайбу в ворота после передачи Порядина. Однако победа осталась за хозяевами. Решающим стал гол, забитый Сагадеевым на 49-й минуте матча.
«Барыс» — «Нефтехимик» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы:
1:0 — Диц (Михайлис, 21:46);
1:1 Уайт (Порядин, 44:51);
2:1 — Сагадеев (Петухов, 49:00).
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