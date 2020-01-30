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В Китае число зараженных коронавирусом превысило 8 тыс. человек

17:49, 30.01.2020
В Китае число зараженных коронавирусом превысило 8 тыс. человек
Фото: pixabay.com

Число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в четверг, 30 января, достигло 8 152.

Согласно данным, опубликованным комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов достигло 171.

Кроме того, в отношении 12 тыс. китайцев у медиков имеются подозрения на заражение новым коронавирусом, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России опубликовало список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых в рамках временных методических рекомендаций.

ОбществоМедицина
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