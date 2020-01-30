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МЧС Татарстана предупредило о метели и гололеде

15:34, 30.01.2020
МЧС Татарстана предупредило о метели и гололеде
Фото: realnoevremya.ru

В МЧС Татарстана предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий с 18.00 30 января до 18.00 31 января.

По данным Гидрометцентра республики, в указанное время на территории Татарстана местами ожидается метель, гололед, днем ветер порывами 15—16 м/с.

В МЧС РТ напомнили, что метель и гололед представляют серьезную опасность для всех участников дорожного движения. Водителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, избегать внезапного торможения. Необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин.

Пешеходам следует надевать малоскользящую обувь, передвигаться осторожно, учитывая все неровности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.

Общество Татарстан
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