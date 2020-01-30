СК: водитель утонувшей в Татарстане машины признал вину в смерти пассажира

Фото: МЧС

Сегодня следователи обнародовали результаты расследования ЧП на Каме, в результате которого 2 января у Чистополя под воду ушел автомобиль «Шевроле Нива» и погиб пассажир. Установлено — водитель авто пьяным выехал на лед, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по Татарстану.



По версии следствия, нетрезвыми были и 41-летний владелец автомобиля, и его знакомый, решившие покататься на авто по замерзшей Каме. Машина успела проехать несколько сот метров от берега, когда попала в полынью. Выбраться из ледяной ловушки смог лишь водитель. Тело пассажира водолазы ищут до сих пор. Сама машина оказалась на глубине 8 метров под водой.

Уголовное дело было возбуждено по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Свою причастность к этому преступлению водитель полностью признал, отмечают силовики.