В Татарстане под лед ушел автомобиль с людьми: погиб один человек
Сегодня, 2 января, в Чистополе провалился под лед автомобиль «Нива», в котором находились 2 человека. Одного человека очевидцы успели вытащить на лед, второй ушел под лед вместе с автомобилем.
ЧП произошло около 11 часов. В 300 метрах от берега реки Кама под лед провалился автомобиль с двумя людьми. Одного человека очевидцы достали из воды на лед, второй ушел под воду. Ведутся поиски, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
Спасатели напоминают, что выход на лед смертельно опасен из-за подъема воды и образования больших трещин и промоин.Общество Татарстан
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