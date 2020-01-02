Новости общества

14:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане под лед ушел автомобиль с людьми: погиб один человек

13:36, 02.01.2020
В Татарстане под лед ушел автомобиль с людьми: погиб один человек
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня, 2 января, в Чистополе провалился под лед автомобиль «Нива», в котором находились 2 человека. Одного человека очевидцы успели вытащить на лед, второй ушел под лед вместе с автомобилем.

ЧП произошло около 11 часов. В 300 метрах от берега реки Кама под лед провалился автомобиль с двумя людьми. Одного человека очевидцы достали из воды на лед, второй ушел под воду. Ведутся поиски, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Спасатели напоминают, что выход на лед смертельно опасен из-за подъема воды и образования больших трещин и промоин.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров