В Татарстане под лед ушел автомобиль с людьми: погиб один человек

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня, 2 января, в Чистополе провалился под лед автомобиль «Нива», в котором находились 2 человека. Одного человека очевидцы успели вытащить на лед, второй ушел под лед вместе с автомобилем.

ЧП произошло около 11 часов. В 300 метрах от берега реки Кама под лед провалился автомобиль с двумя людьми. Одного человека очевидцы достали из воды на лед, второй ушел под воду. Ведутся поиски, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Спасатели напоминают, что выход на лед смертельно опасен из-за подъема воды и образования больших трещин и промоин.