Шайба Яруллина в ворота «Салавата» вошла в топ-10 лучших голов недели в КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала топ-10 лучших голов прошедшей недели.
Шайба Альберта Яруллина, заброшенная в ворота «Салавата Юлаева», заняла четвертую строчку рейтинга. В середине второго периода защитник «Ак Барса» подключился к атаке и в касание переправил шайбу в ворота Юхи Метсолы.
На третьей позиции в рейтинге расположилась комбинация, разыгранная хоккеистами «Салавата» Дмитрием Кугрышевым и Александром Кадейкиным в матче с «Барысом».
Топ-10 голов 18-й игровой недели КХЛ:
1. Андрей Кузьменко (СКА);
2. Никита Михайлис («Барыс»);
3. Дмитрий Кугрышев и Александр Кадейкин («Салават Юлаев);
4. Кирилл Петров и Альберт Яруллин («Ак Барс»);
5. Тайлер Вон — Спенсер Фу — Лукас Локхарт («Куньлунь Ред Стар»);
6. Павел Кудрявцев и Антон Ландер («Локомотив»);
7. Василий Подколзин (СКА);
8. Линден Вей и Михаил Григоренко (ЦСКА);
9. Найджел Доус и Брукс Мэйсек («Автомобилист»);
10. Егор Миловзоров («Сибирь»).СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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