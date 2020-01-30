Шайба Яруллина в ворота «Салавата» вошла в топ-10 лучших голов недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала топ-10 лучших голов прошедшей недели.

Шайба Альберта Яруллина, заброшенная в ворота «Салавата Юлаева», заняла четвертую строчку рейтинга. В середине второго периода защитник «Ак Барса» подключился к атаке и в касание переправил шайбу в ворота Юхи Метсолы.

На третьей позиции в рейтинге расположилась комбинация, разыгранная хоккеистами «Салавата» Дмитрием Кугрышевым и Александром Кадейкиным в матче с «Барысом».

Топ-10 голов 18-й игровой недели КХЛ:

1. Андрей Кузьменко (СКА);

2. Никита Михайлис («Барыс»);

3. Дмитрий Кугрышев и Александр Кадейкин («Салават Юлаев);

4. Кирилл Петров и Альберт Яруллин («Ак Барс»);

5. Тайлер Вон — Спенсер Фу — Лукас Локхарт («Куньлунь Ред Стар»);

6. Павел Кудрявцев и Антон Ландер («Локомотив»);

7. Василий Подколзин (СКА);

8. Линден Вей и Михаил Григоренко (ЦСКА);

9. Найджел Доус и Брукс Мэйсек («Автомобилист»);

10. Егор Миловзоров («Сибирь»).