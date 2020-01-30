Агент бразильца Пабло подтвердил вероятность перехода игрока в «Рубин»

Паоло Вентура, агент защитника «Браги» Пабло Сантоса, подтвердил информацию об интересе к своему клиенту со стороны казанского «Рубина».

— Пабло действительно может перейти в «Рубин». Рассматриваем аренду, — сказал Паоло Вентура.

В нынешнем сезоне в составе «Браги» Пабло сыграл в 10 матчах чемпионата Португалии, в которых отметился четырьмя желтыми карточками. В Лиге Европы 2019/2020 бразилец поучаствовал в восьми встречах команды.

Ранее Пабло также играл за португальский «Маритиму» и бразильский клуб «Пайсанду».