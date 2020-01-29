Защитник «Браги» Пабло перейдет в казанский «Рубин»

«Рубин» в ближайшее время объявит о переходе защитника португальской «Браги» Пабло Сантоса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Сергей Егоров.

По его информации, бразильский футболист уже завтра присоединится к команде на учебно-тренировочном сборе в Турции.

27-летний Пабло выступает на позиции центрального защитника, также он может закрыть левый фланг и опорную зону.

В нынешнем сезоне в составе «Браги» он сыграл в 10 матчах чемпионата Португалии, в которых отметился четырьмя желтыми карточками. В Лиге Европы 2019/2020 Пабло поучаствовал в восьми встречах команды.

В последний раз бразильский защитник появлялся на поле 15 декабря. Тренер «Браги» перестал выпускать футболиста в после двух поражений в чемпионате подряд.

Ранее Пабло также играл за португальский «Маритиму» и бразильский клуб «Пайсанду».