Toyota приостановит работу заводов в Китае из-за коронавируса

Автоконцерн Toyota временно приостановит работу заводов в Китае до 10 февраля. Такое решение принято из-за распространения коронавируса.

Заводы приостановят работу в Тянцзине и Гуанчжоу. Сейчас на предприятии не работают из-за празднования Нового года по китайскому календарю. Планировалось, что работники выйдут на предприятие 3 февраля. Однако из-за распространения пневмонии автоконцерн принял решение сдвинуть сроки.

Также Toyota пожертвует Китаю медицинские маски, предметы первой помощи на сумму $1,4 млн, передает ТАСС.

Ранее из Казани отправили гуманитарную помощь в Китай. Самолет доставил пять тонн медицинских масок.

