Хоккей с мячом. «Динамо-Казань» дома оказалось сильнее «Сибсельмаша»

«Динамо-Казань» в домашнем матче регулярного первенства Суперлиги по хоккею с мячом обыграло «Сибсельмаш» (6:3).

Гости неплохо смотрелись до 60-й минуты, когда проигрывали казанцам всего в один мяч. Однако в следующей игровой десятиминутке «Динамо-Казань» трижды праздновал забитый гол, в результате чего «Сибсельмаш» потерял всякие шансы догнать соперника в счете.

Таким образом, казанцы реабилитировались за свое позорное поражение от московского «Динамо» в прошлом туре.

«Динамо-Казань» — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 6:3 (2:1)

Голы: Ларионов,8 (1:0); Рязанов, М., 12 (2:0); Исалиев, 24 (2:1); Ибрагимов, 54 (3:1); Анисимов, 57 (3:2); Ларионов, 60 (4:2); Корев, 67 (5:2); Веселов А.,69 (6:2); Леонов, 79 (6:3).