«Татнефть» может стать глобальной каучуковой компанией

«Татнефть» может стать глобальным игроком на рынке каучука. Об этом заявил глава компании Наиль Маганов.

По его словам, «Татнефть» разрабатывает новую программу развития предприятия, а для развития бизнеса хочет иметь не менее двух-трех поставщиков. Ранее компания выкупила самарский «Тольяттикаучук» и казанский «Нэфис».



— Там есть хороший технопарк, у них есть чему поучиться: 16 резидентов парка выпускают разнообразную продукцию из нефтехимического сырья, которое используется не только на заводе «Тольяттикаучук», — сообщил Маганов. — Нам предстоит развивать технопарк с учетом развития особых экономических зон (ОЭЗ). Мы разрабатываем программу модернизации новоприобретенного актива.

Кроме того, «Татнефть» получила долю в узбекистанском шинном заводе. «Это хороший, новый завод мощностью 3 млн автошин в год. Считаю, что мы смотрим в правильном направлении. У нас есть уникальная возможность диверсификации и расширения производства и продаж нашей продукции в Средней Азии», — добавил глава «Татнефти»

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