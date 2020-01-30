В Казани мужчина избил полицейского сковородкой

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Перед судом предстал 27-летний казанец, избивший сковородкой по голове сотрудника правоохранительных органов.

Как установило следствие, в начале ноября 2019 году полицейский приехал по вызову в коммунальную квартиру на улице Восстания.

Внутри квартиры 27-летний пьяный мужчина стал вести себя агрессивно, схватил сковородку и несколько раз ударил ей стража порядка по голове.

Суд признал его виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Казанца отправили на два с половиной года в колонию строгого режима, пишет «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в Татарстане мужчина попытался ударить полицейского охотничьим ножом.