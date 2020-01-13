В Татарстане мужчина попытался ударить полицейского охотничьим ножом

В Нижнекамске против местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» — он попытался ударить полицейского охотничьим ножом.

По версии следствия, утром 10 января экипаж ОГИБДД получил сообщение о неадекватном поведении на дороге водителя Toyota Camry. Сидевшая за рулем женщина отказалась пройти медицинское освидетельствование и в отношении нее стали составлять административный протокол. В этот момент из машины вышел пьяный мужчина и стал пререкаться с сотрудниками ОГИБДД. Затем он попытался ударить одного из полицейских охотничьим ножом, полицейский достал табельное оружие. В результате подозреваемый прекратил противоправные действия и в дальнейшем был задержан.

Мужчина был арестован, сообщает пресс-служба СК. По данным МВД, им оказался ранее судимый за кражу, изнасилование, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.

