УНИКС уступил турецкому «Галатасараю» в матче Кубка Европы

УНИКС на выезде уступил турецкому «Галатасараю» (76:90) в матче второго группового этапа Кубка Европы по баскетболу.

Казанцы провалили первую половину встречи, проигрывая к большому перерыву с разницей в 14 очков. В третьей четверти УНИКС сумел немного отыграть преимущество турков. Однако к концу матча казанцы снова начали промахиваться из выгодных позиций и отпустили соперника на финальные «-14» очков.

Самым результативным в составе УНИКСа стал Эррик Макколлум, набравший 24 очка.

«Галатасарай» (Турция) — УНИКС (Казань) — 90:76 (27:17, 22:18, 19:22, 22:19).