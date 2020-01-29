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УНИКС уступил турецкому «Галатасараю» в матче Кубка Европы

22:19, 29.01.2020
УНИКС уступил турецкому «Галатасараю» в матче Кубка Европы
Фото: eurocupbasketball.com

УНИКС на выезде уступил турецкому «Галатасараю» (76:90) в матче второго группового этапа Кубка Европы по баскетболу.

Казанцы провалили первую половину встречи, проигрывая к большому перерыву с разницей в 14 очков. В третьей четверти УНИКС сумел немного отыграть преимущество турков. Однако к концу матча казанцы снова начали промахиваться из выгодных позиций и отпустили соперника на финальные «-14» очков.

Самым результативным в составе УНИКСа стал Эррик Макколлум, набравший 24 очка.

«Галатасарай» (Турция) — УНИКС (Казань) — 90:76 (27:17, 22:18, 19:22, 22:19).

СпортБаскетбол Татарстан
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