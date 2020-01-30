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Диетолог рассказала о причинах ожирения школьников

04:19, 30.01.2020
Диетолог рассказала о причинах ожирения школьников
Фото: piqsels.com

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что пищевые привычки в семье являются отправной точкой ожирения школьников.

Она отметила, что на появление лишнего веса влияет множество факторов, в том числе физические нагрузки, стрессы и сон.

Эксперт посоветовала родителям давать детям ланч-боксы с полезной едой в случае, если в школе питание организовано плохо.

По ее словам, это поможет ребенку отказаться от вредных перекусов, заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее диетолог рассказала об опасности мяса.

ОбществоМедицина
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