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«Зенит-Казань» в трех сетах разгромил бельгийский «Греньярд»

20:20, 29.01.2020
«Зенит-Казань» в трех сетах разгромил бельгийский «Греньярд»
Фото: vk.com/volleyzenit

«Зенит-Казань» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов по волейболу в трех сетах разгромил бельгийский «Греньярд» (3:0).

Казанцы доминировали по ходу всей игры и логично довели дело до уверенной победы. В двух первых сетах гости сумели набрать лишь 24 очка, навязав хоть какую-то борьбу сопернику лишь в третьей партии.

«Зенит-Казань» (Россия) — «Греньярд» (Бельгия) — 3:0 (25:14, 25:10, 25:22).

СпортВолейбол Татарстан
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