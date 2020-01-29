«Зенит-Казань» в трех сетах разгромил бельгийский «Греньярд»

«Зенит-Казань» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов по волейболу в трех сетах разгромил бельгийский «Греньярд» (3:0).

Казанцы доминировали по ходу всей игры и логично довели дело до уверенной победы. В двух первых сетах гости сумели набрать лишь 24 очка, навязав хоть какую-то борьбу сопернику лишь в третьей партии.

«Зенит-Казань» (Россия) — «Греньярд» (Бельгия) — 3:0 (25:14, 25:10, 25:22).