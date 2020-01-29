Бастрыкин поручил провести служебную проверку из-за волокиты после жалобы татарстанца

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку после жалобы татарстанца.

Сегодня председатель ведомства проводил личный прием граждан в Москве. На встречу к нему попал житель Татарстана, который рассказал, что его родственник в феврале 2018 года получил серьезную травму на производстве.

Заявители пожаловались, что должностные лица предприятия долгое время не привлекались к ответственности за нарушение техники безопасности. Только сейчас, спустя почти год, уголовное дело направлено в суд.

Александр Бастрыкин поручил взять ситуацию на контроль и назначил служебную проверку в связи с жалобой на волокиту, сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве будет решаться вопрос об уголовном преследовании бывшего зампреда Набережночелнинского горсуда Айрата Идрисова. На заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ рассмотрят соответствующее представление председателя Следкома Александра Бастрыкина.

