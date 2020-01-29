Бастрыкин поручил провести служебную проверку из-за волокиты после жалобы татарстанца
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку после жалобы татарстанца.
Сегодня председатель ведомства проводил личный прием граждан в Москве. На встречу к нему попал житель Татарстана, который рассказал, что его родственник в феврале 2018 года получил серьезную травму на производстве.
Заявители пожаловались, что должностные лица предприятия долгое время не привлекались к ответственности за нарушение техники безопасности. Только сейчас, спустя почти год, уголовное дело направлено в суд.
Александр Бастрыкин поручил взять ситуацию на контроль и назначил служебную проверку в связи с жалобой на волокиту, сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
Ранее сообщалось, что в Москве будет решаться вопрос об уголовном преследовании бывшего зампреда Набережночелнинского горсуда Айрата Идрисова. На заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ рассмотрят соответствующее представление председателя Следкома Александра Бастрыкина.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым