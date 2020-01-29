Новости спорта

18:18 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

УНИКС подписал контракт с Элджином Куком

17:46, 29.01.2020
УНИКС подписал контракт с Элджином Куком
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС подписал контракт с форвардом саратовского «Автодора» Элджином Куком, информирует пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с игроком рассчитано до конца года.

Нынешний сезон Кук начинал в составе «Автодора», где в среднем набирал 15,4 очка, 5,5 подбора и 1,7 результативной передачи. В прошедшем 4 января матче в Казани форвард стал вторым по результативности в составе саратовского клуба, набрав 20 очков, 9 подборов, 3 передачи.

Ранее он дважды участвовал в летних лагерях клубов НБА «Сакраменто Кингз» и «Голден Стейт Уорриорз», однако закрепиться в них не сумел. Также в его карьере значатся выступления в немецком и хорватском чемпионатах.

СпортБаскетбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров