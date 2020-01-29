УНИКС подписал контракт с Элджином Куком

УНИКС подписал контракт с форвардом саратовского «Автодора» Элджином Куком, информирует пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с игроком рассчитано до конца года.

Нынешний сезон Кук начинал в составе «Автодора», где в среднем набирал 15,4 очка, 5,5 подбора и 1,7 результативной передачи. В прошедшем 4 января матче в Казани форвард стал вторым по результативности в составе саратовского клуба, набрав 20 очков, 9 подборов, 3 передачи.

Ранее он дважды участвовал в летних лагерях клубов НБА «Сакраменто Кингз» и «Голден Стейт Уорриорз», однако закрепиться в них не сумел. Также в его карьере значатся выступления в немецком и хорватском чемпионатах.