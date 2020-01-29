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В Казани компанию оштрафовали на 800 тысяч за устроенную свалку в городе

16:04, 29.01.2020
В Казани компанию оштрафовали на 800 тысяч за устроенную свалку в городе

Минэкологии РТ оштрафовали на 800 тысяч организацию, устроившую свалку отходов в Советском районе Казани.

Свалку обнаружили в ходе рейда осенью прошлого года. Площадь захламления составила 210 кв. м. Специалисты оценили ущерб окружающей среде в 700 тысяч рублей. Нарушителю был выписан штраф в 100 тысяч рублей, передает пресс-служба ведомства. Таким образом, организация заплатила 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Минэкологии Татарстана нашло в Буинске свалку площадью почти в гектар

Общество Татарстан
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