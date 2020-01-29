Новости общества

15:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ученые заявили, что некоторые виды рака вообще лучше не выявлять

14:14, 29.01.2020
Ученые заявили, что некоторые виды рака вообще лучше не выявлять
Фото: pixabay.com

Группа ученых из Австралии заявила, что некоторые виды злокачественных образований лучше не диагностировать.

По результатам исследований, 42% опухолей простаты, 42% — почек, 73% — щитовидной железы, 58% меланом и 22% инвазивных меланом у мужчин выявляются напрасно. Гипердиагностика наблюдается в 24% всех онкозаболеваний среди мужчин и 18% — среди женщин.

При этом, ученым трудно определить, когда именно рак не стоит лечить, а когда он является опасным. Больше всего врачи испытывают трудность с выявлением рака груди, так как медики не могут определить агрессивность образования.

ОбществоМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров