Ученые заявили, что некоторые виды рака вообще лучше не выявлять

Группа ученых из Австралии заявила, что некоторые виды злокачественных образований лучше не диагностировать.

По результатам исследований, 42% опухолей простаты, 42% — почек, 73% — щитовидной железы, 58% меланом и 22% инвазивных меланом у мужчин выявляются напрасно. Гипердиагностика наблюдается в 24% всех онкозаболеваний среди мужчин и 18% — среди женщин.

При этом, ученым трудно определить, когда именно рак не стоит лечить, а когда он является опасным. Больше всего врачи испытывают трудность с выявлением рака груди, так как медики не могут определить агрессивность образования.

