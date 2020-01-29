В Казани Следком ищет свидетелей смертельного наезда

Фото: "Реальное время"

Сегодня Следком по РТ распространил сообщение с призывом к потенциальным свидетелям смертельного наезда на улице Адоратского. По данным источников «Реального времени», фигурантом этого дела может стать участковый полиции.



В релизе сообщается: утром 9 декабря 2019 года напротив дома по улице № 57а по улице Адоратского в Казани 35-летний водитель серебристого «Рено Дастер», нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на 69-летнюю женщину на пешеходном переходе. Женщина шла на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда попала в больнице и 13 декабря скончалась.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка.

Очевидцев просят обращаться в правоохранительные органы.

Ранее Высшая квалифколлегия судей РФ разрешила возбудить уголовное дело по смертельному ДТП челнинского судьи.