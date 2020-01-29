Минниханов увеличил финансирование на капремонт спортобъектов больше чем в три раза
Рустам Минниханов увеличил финансирование на капремонт спортобъектов с 150 до 500 млн. Об этом передает корреспондент «Реального времени».
Сообщается, что в республике будет принята пятилетняя программа капремонта с ежегодным финансированием 500 млн рублей. В программу войдут более 100 спортивных объектов.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству четырех футбольно-регбийных манежей в республике.
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