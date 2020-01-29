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Минниханов увеличил финансирование на капремонт спортобъектов больше чем в три раза

13:34, 29.01.2020
Минниханов увеличил финансирование на капремонт спортобъектов больше чем в три раза
Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов увеличил финансирование на капремонт спортобъектов с 150 до 500 млн. Об этом передает корреспондент «Реального времени».

Сообщается, что в республике будет принята пятилетняя программа капремонта с ежегодным финансированием 500 млн рублей. В программу войдут более 100 спортивных объектов.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству четырех футбольно-регбийных манежей в республике.

Общество Татарстан
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