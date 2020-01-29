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В магазинах РТ появятся полки с продукцией местных производителей с праздничными этикетками

12:00, 29.01.2020
В магазинах РТ появятся полки с продукцией местных производителей с праздничными этикетками
Фото: Марат Акчурин

К 100-летию ТАССР в торговых сетях появятся полки и стеллажи с продукцией местных производителей с соответствующими праздничными этикетками. Настоятельную просьбу организовать такие уголки выразил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ представителям торговых сетей, работающих в Татарстане.

«Это будет еще одним способом популяризации продукции татарстанских производителей», — заявил он.

Представители федеральных ритейлеров отметили, что технически никаких проблем с выделением места под такие товары нет.

Ранее в Татарстане на сельскохозяйственных ярмарках завезли продукцию на 1,3 млрд рублей.

ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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