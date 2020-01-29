Выручка «Татнефти» в 2019 году превысила 800 млрд рублей
Выручка «Татнефти» по итогам 2019 года выросла до 800 млрд рублей — это на 3% больше, чем прежде. Об этом говорится в материалах нефтяной компании.
«Рост обусловлен в основном увеличением объемов производства нефтепродуктов за счет ввода на «ТАНЕКО» установки ЭЛОУ-АВТ-6 в июне 2019 года», — передает сообщение компании ТАСС.
Объем добычи нефти в 2019 году составил 29,8 млн тонн. Сумма налогов за 2019 год достигнет 507 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что «Татнефть» планирует наладить поставки топлива в Зимбабве в обмен на алмазы. Сейчас прорабатывается возможность данной схемы.
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