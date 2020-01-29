Девять татарстанцев наказаны за повреждения дорожных камер и нападения на операторов

В Татарстане наказали девять человек, пытавшихся уничтожить комплексы фотовидеофиксации и помешать работе их операторов. Трое привлечены к уголовной ответственности, шестеро — к административной, сообщили «Реальному времени» в МВД республики.



В Тукаевском районе двое мужчин распылили огнетушитель в сторону специалиста подразделения «БДД», лопатой нанесли несколько ударов по его машине и придорожной камере. За что получили условные сроки в 2 года по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Также за умышленное повреждение либо уничтожение имущества (ст. 167 УК) — автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД наказаны еще два жителя республики: один уголовным штрафом в 450 тысяч рублей, другой — 60 часами обязательных работ.

Виновными в административных правонарушениях за менее тяжкие действия в отношении операторов и камер татарстанские суды признали еще шесть человек. Один из них отправился под арест на 13 суток, остальные отделались штрафами.

Всего в 2019 году в правоохранительные органы поступило 21 обращение об агрессивном поведении водителей в отношении следящей техники и обслуживающих ее специалистов.

Ранее ГИБДД представила виртуальную карту размещения постов фиксации нарушений на дорогах страны.