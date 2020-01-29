Искусствоведы сравнили картины Шойгу, которые покажут в Казани, с картинами Черчилля

Накануне стало известно, что в Казанском кремле в августе выставят работы главы Минобороны России Сергея Шойгу. Помимо основной деятельности министр в свободное время пишет картины и создает скульптуры из дерева.

Опрошенные «Реальным временем» искусствоведы сравнили Шойгу с бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, который также писал картины.

— Можно сравнить с картинами Черчилля, в каком-то смысле. То есть все это — формы проявления интереса в области художественного. Что ж — это прекрасно! Но это не имеет никакого отношения к высокому искусству — грубо говоря, не Левитан и не Васильев. Вы же не назовете песни Григория Лепса поэзией, даже если их написал новый премьер-министр Мишустин? Так вот и эти пейзажи не становятся искусством, только потому что их написал министр обороны — заявил Константин Плотников, кандидат филологических наук, сотрудник РАНХиГС.

Член Союза художников СССР, заслуженный деятель искусств РТ Фарид Якупов счел, что уровень мастерства Черчилля все-таки был выше:

— Желание, стремление — за это пять, но по уровню — наверное, тройка. Посмотрите работы Уинстона Черчилля, там совсем другой уровень самодеятельности, — сказал он.

Подробнее о предстоящей выставке — в материале «Реального времени».