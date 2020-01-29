Хуснуллин прокомментировал расследование Transparency International о его семье

Вице-премьер России, бывший глава Минстроя Татарстана Марат Хуснуллин опроверг данные расследования Transparency International, опубликованного в ноябре 2016 года. В этом расследовании утверждалось, что ряд крупных татарстанских господрядчиков якобы находились под контролем матери Хуснуллина через сеть британских офшоров.

— Все заявления о том, что моя мама имеет гражданство Великобритании, — это вымысел и бред. Она никогда не была гражданкой Англии, ни разу в Англии не была. […] Я долго пытался разобраться. Она никогда директором не была. Тут какая-то странная вещь. Она не была директором никакой компании, это все выдумки и придумки, — заявил Хуснуллин в интервью «Медузе».

Хуснуллин также указал, что из-за внимания журналистов после этого расследования у его матери начались проблемы со здоровьем.