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Поисковики нашли погибшего под Псковом деда братьев Метшиных

08:29, 29.01.2020 1
Поисковики нашли погибшего под Псковом деда братьев Метшиных
Фото: скринщот видео tnv.ru

На следующей неделе в Нижнекамске планируется открытие братской могилы, в которой будут захоронены 19 солдат 80-го отдельного лыжного батальона. Одним из этих солдат был Нурулла Шарифуллин — он приходится дедом мэру Казани Ильсуру Метшину и главе Нижнекамска Айдару Метшину.

Нурулла Шарифуллин погиб в Псковской области, рассказал Айдар Метшин, однако до недавнего времени семья не знала, при каких обстоятельствах это произошло.

— Наш дедушка был минометчиком, и они отстаивали и защищали рубежи очень важной на тот момент стратегической дороги. Последний бой для них завершился, и их просто не успели похоронить, наши войска ушли в наступление, — приводит слова Айдара Метшина телеканал ТНВ.

Сейчас известна и точная дата смерти бойцов — 31 января 1942 года. Останки бойцов обнаружил нижнекамский отряд «Поиск».

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:32
    На тот момент времени, каждая дорога и каждый клочок земли был стратегическим и важным. Вот что значит уметь красиво лить в уши, о том, о чем даже не имеешь понятия. Вся суть нынешних эффективных менеджеров.
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