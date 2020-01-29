Поисковики нашли погибшего под Псковом деда братьев Метшиных

Фото: скринщот видео tnv.ru

На следующей неделе в Нижнекамске планируется открытие братской могилы, в которой будут захоронены 19 солдат 80-го отдельного лыжного батальона. Одним из этих солдат был Нурулла Шарифуллин — он приходится дедом мэру Казани Ильсуру Метшину и главе Нижнекамска Айдару Метшину.

Нурулла Шарифуллин погиб в Псковской области, рассказал Айдар Метшин, однако до недавнего времени семья не знала, при каких обстоятельствах это произошло.

— Наш дедушка был минометчиком, и они отстаивали и защищали рубежи очень важной на тот момент стратегической дороги. Последний бой для них завершился, и их просто не успели похоронить, наши войска ушли в наступление, — приводит слова Айдара Метшина телеканал ТНВ.

Сейчас известна и точная дата смерти бойцов — 31 января 1942 года. Останки бойцов обнаружил нижнекамский отряд «Поиск».