Новый министр связи РФ предложил снизить время общения граждан с властью до трех часов в год

Среднее время, который каждый гражданин России тратит на взаимодействие с госорганами, не должно превышать трех часов в год, заявил глава Минсвязи РФ Максут Шадаев на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

С презентацией Шадаева на этом заседании ознакомились «Ведомости». На ней присутствовали региональные представители министерств, а также лица из госкорпораций и IT-компаний.

Снижение времени взаимодействия с властью до указанной отметки Шадаев назвал главным результатом цифровизации госуслуг. Также он добавил, что к 2024 году граждане получат доступ ко всем данным о себе, которые есть у государства. Вместе с тем он предложил давать такой же доступ к этим данным силовым ведомствам, проводящим оперативно-разыскную деятельность.