На пересечении улиц Мира и Дорожной в Казани изменится организация дорожного движения

В Казани с 29 января изменится организация дорожного движения и режим работы светофора на пересечении улиц Мира и Дорожной.

Так, левый поворот при движении со стороны поселка Дербышки будет отменен.

Теперь для проезда на улицу Дорожную, следуя по улице Мира со стороны поселка Дербышки, водителям следует доехать до регулируемого перекрестка напротив автосалона на Сибирском тракте, развернуться на светофоре и далее продолжить движение прямо по Сибирскому тракту до пересечения улиц Мира и Дорожной и повернуть направо — на улицу Дорожную.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Казани, изменения вносятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улицы Мира на пересечении с улицей Дорожной.