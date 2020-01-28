В Татарстане за год объектами культурного наследия признали 27 памятников

В 2019 году в Татарстане включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России 27 памятников. Об этом на итоговом заседании коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия рассказал руководитель ведомства Иван Гущин.



Таким образом, на данный момент в реестре числятся 1663 татарстанских памятника (в 2018 году — 1636), в том числе 447 (446) федерального, 876 (854) регионального и 340 (336) местного значения.

Также выявлено более 3,5 тыс. объектов культурного наследия — 795 объектов архитектуры и градостроительства, мемориальных объектов и объектов истории, а также 2727 объектов археологического наследия.

Ранее сообщалось, что старейшему дому Порохового завода в Казани требуют присвоить статус памятника.