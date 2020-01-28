«Салават» начал выездное турне с поражения от «Амура»

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного первенства КХЛ уступил хабаровскому «Амуру» (2:4).

Уже к середине стартового периода хозяева льда вели 2:0 благодаря голам Рассказова и Ушенина. На 32-й минуте уфимцы усилиями Кугрышева смогли отыграться. Однако в третьем периоде хабаровчане забросили еще дважды, на что «Салават» ответил лишь голом Умарка в большинстве.

Отметим, что после этой победы хабаровчане прервали свою серию из десяти поражений подряд в КХЛ.

«Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Голы:

1:0 (01:20) — Рассказов (Турбин, Руденков);

2:0 (12:49) — Ушенин (Ушенин);

2:1 (32:57) — Кугрышев (Кадейкин, Арзамасцев);

3:1 (50:00) — Горшков (Корягин, Ушенин);

4:1 (51:48) — Руденков (Йордан, Файзуллин);

4:2 (59:48) — Умарк (Ларсен, Маннинен, бол.);