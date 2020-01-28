Тарасов призвал показывать по ТВ больницу из Оренбурга вместо новостей о коронавирусе

Полузащитник Дмитрий Тарасов, проходящий просмотр в казанском «Рубине», призвал показывать по телевидению новости о строительстве больницы из Оренбурга вместо вестей о коронавирусе.

«Много пишут про коронавирус в Китае, и что там за 2 недели построят больницу специально для этого. Это правильно, но тем не менее, почему все удивляются? С подобной скоростью всегда возводили какие-то полевые госпитали при болезнях, угрожающих всему миру. Птичий грипп, Эбола… Понятно, что и в Китае это сейчас просто большое строение для передержки и первой помощи.

Я решил прогуглить, что одновременно строят у нас в медсфере в целом. Вот, например, в Оренбурге за 4,3 млрд построят областную детскую больницу? Да, пусть не за 2 недели, но это все равно большой шаг и прорыв для страны. И вот о таких объектах, считаю, надо писать и показывать по нашему ТВ», — написал Тарасов в «Инстаграме».

Напомним, Тарасов был приглашен на сборы «Рубина», однако казанцы пока не спешат предлагать ему контракт.