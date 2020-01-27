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«Рубин» не предложил контракт Тарасову, но возьмет на второй сбор

20:06, 27.01.2020
«Рубин» не предложил контракт Тарасову, но возьмет на второй сбор
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» пока не предлагал контракт полузащитнику Дмитрию Тарасову, сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Несмотря на отсутствие соглашения, по данным источника, казанский клуб возьмет футболиста на второй сбор команды в Турции. При этом дедлайна по вопросу заключения контракта у сторон не имеется.

Второй зимний сбор «Рубин» проведет с 29 января по 9 февраля в турецком Белеке.

Ранее Тарасов был приглашен в казанский клуб для прохождения просмотра. Он отыграл два матча «Рубина» против польской «Лехии» (1:0) и словацкого «Слована» (2:1), в котором отметился одним забитым голом.

СпортФутбол Татарстан
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