Игорь Шувалов предложил отменить термин «моногорода»

Сегодня во время телемоста по вопросам развития моногородов Татарстана с президентом РТ Рустамом Миннихановым председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил отказаться от наименования «моногорода» для населенных пунктов, основанных вокруг градообразующих предприятий.



«Мы договорились провести определенную работу — не хотим мы больше моногорода называть моногородами. Хотим, чтобы они назывались так, чтобы было всем завидно. Приставка «моно» звучит как что-то оскорбительное, нет, это самые быстрорастущие города, мы подумаем, посоветуемся», — заявил Шувалов.

Минниханов предложение поддержал.

«Вы правильно говорите, Игорь Иванович, пора уже от слова «моногорода» уходить к «городам развития» или «инновационным городам» — наверное, это будет правильнее. Когда мы говорим «мусоросжигательный завод», тоже экоактивисты начинают против нас работу. Надо говорить — «утилизация». И с моногородами то же самое», — сказал он.

Ранее Набережные Челны заняли четвертое место в рейтинге моногородов с наиболее благоприятной средой для жизни. Минстрой России дал муниципалитету 202 балла.