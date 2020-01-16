Голосование по изменению Конституции проведут до 1 мая

Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ планируется провести до 1 мая 2020 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, что накануне во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости внести поправки в Конституцию. По его мнению, необходимо убрать норму о «двух сроках подряд». Также Путин считает необходимым закрепить в Конституции и положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума.



В рабочую группу по разработке изменений в основной закон страны вошли председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ Евгений Султанов, а также академик РАН Талия Хабриева.

