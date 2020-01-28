YouTube заблокировал видео «Рубина» после показа в «Вечернем Урганте»
Сервис YouTube заблокировал один из выпусков канала «Рубин ТВ» с тренировки казанской команды, где главный тренер Леонид Слуцкий ведет работу с микрофоном.
На блокировку видеоролика обратила внимание пресс-служба «Рубина», опубликовав соответствующий пост в соцсетях.
Благодарим @GrishkaUrgant за использование нашего ролика на шоу @Urgant_Show pic.twitter.com/QrtB83yRDQ— «Рубин» Казань (@fcrk) January 28, 2020
Отметим, что блокировка видео произошла сразу после того, как данный фрагмент был показан в эфире Первого канала в программе «Вечерний Ургант», гостем которого накануне стал Слуцкий.
XMD1TV (X-Media Digital) — это агрегатор контента YouTube, позволяющий находить и удалять нелицензионные копии аудиовизуальных произведений. При этом в основе программы заложен поисковый робот.СпортФутбол Татарстан
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