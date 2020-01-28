Производители опровергли подорожание мяса на 10%

Национальная мясная ассоциация не согласилась с прогнозом Аналитического центра при правительстве РФ о подорожании мяса на 10—12% в 2020 году. Руководитель исполнительного комитета ассоциации Сергей Юшин заявил, что говядина в этом году может подорожать только на 5%, а свинина и вовсе подешевеет.



Ранее СМИ со ссылкой на данные Аналитического центра при правительстве РФ сообщили, что в России на 12% могут вырасти цены на молоко и мясо. Также аналитики предсказывают подорожание продуктов, в состав которых входит пальмовое масло.

«Если говядина и может продолжить постепенный рост, а за последние пять лет среднегодовой рост цен составлял примерно 5%, и мы думаем, что тенденция такая может сохраниться в 2020 году, но никак не 10%», — сказал Юшин.

По его словам, среднегодовые цены по свинине будут ниже, чем в 2019 году, а по птице, скорее всего, примерно на уровне 2019 года. В настоящий момент оптовые цены на свинину примерно на 25% ниже, чем в начале 2019 года.