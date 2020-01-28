«Известия»: цены на молоко и мясо вырастут на 12%

Фото: Марат Акчурин

В России на 12% могут вырасти цены на молоко и мясо. Такой вывод был сделан аналитическим центром правительства РФ.

Сообщается, что ожидается рост цен на продукцию животного происхождения. Это связано с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства. Кроме этого, вводится цифровая маркировка молочных продуктов, что также создает для производителей дополнительные расходы, передают «Известия».

Также аналитики предсказывают подорожание продуктов, в состав которых входит пальмовое масло. Шоколад, глазурь, вафли, печенье, картофельные чипсы могут вырасти в цене на 5—7%. Примерно так же подорожает гречка — из-за сокращения посевов гречихи.

Ранее предприниматель Герман Стерлигов призвал потребителей уехать из города и самим сеять рожь, чтобы не зависеть от ценовой политики магазинов.

