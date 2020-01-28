PROFкарта Ак Барс Банка стала лучшим студенческим проектом среди вузов Татарстана

Дисконтная программа Ак Барс Банка и профкома студентов КФУ PROFкарта победила в номинации «Студенческий проект» премии «XV Студент года Республики Татарстан — 2019». Награду за проект вручила на торжественной церемонии заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

PROFкарта КФУ — совместный проект университета и Ак Барс Банка. Его цель — создание удобной дисконтной системы для студентов. Часть средств от транзакций по карте банк ежемесячно перечисляет в эндаумент-фонд КФУ.

Это первый подобный проект среди российских вузов. Карта позволяет получить скидки более чем у 54 партнеров — в популярных кафе, кинотеатрах, музеях и магазинах одежды. По карте начисляется кэшбэк 5% за расходы на транспорт, развлечения и фастфуд. Обслуживание карты бесплатно.

Премия «Студент года Республики Татарстан» проводится с 2005 года с целью развития студенческого самоуправления и повышения творческой, научной, спортивной и социальной активности обучающихся.

ПАО «АК БАРС» Банк

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