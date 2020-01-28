Оперные певцы Ильдар Абдразаков и Лучано Ганчи дадут в Казани мастер-классы

С 15 по 26 февраля в Казани, Екатеринбурге и Москве с концертными программами в рамках третьего фестивального сезона выступит Фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства, основанный всемирно известным оперным певцом Ильдаром Абдразаковым.



21 февраля концерт пройдет в столице Татарстана, а 22 февраля в Казанской консерватории состоится мастер-класс, где коучами выступят сам Ильдар Абдразаков и итальянский тенор Лучано Ганчи.

Принять участие в бесплатной образовательной программе могут молодые вокалисты в возрасте от 20 до 32 лет. Для этого нужно до 2 февраля выслать короткую видеозапись собственного исполнения одной арии из зарубежного или русского репертуара по адресу: abdrazakovfest@gmail.com

«Не забудьте выложить видео и на своей странице в соцсети с хештегом #iafoundation #abdrazakovfest. Все подробности по подаче заявки можно найти в соцсетях фестиваля по адресам:

Победители образовательной программы выступят в концертах фестивальной программы», — сообщили организаторы фестиваля.

Казань второй раз принимает участников фестиваля, 21 февраля в Большом концертном зале им. С. Сайдашева прозвучат самые известные арии из творчества Джузеппе Верди. Сообщается, что участниками «Вечера итальянской музыки» вместе с Ильдаром Абдразаковым станут итальянский тенор Лучано Ганчи, известный европейским слушателям как исполнитель с мощной актерской харизмой и мастер точных вокальных акцентов; российский баритон Сергей Кайдалов, завоевавший в этом году главный приз на Международном конкурсе музыкантов в Осло и получивший награду из рук королевы Норвегии. Украшением программы станут исполнительницы женских партий: Анастасия Коротенко (сопрано) и Наталья Якимова (меццо-сопрано). За пульт государственного симфонического оркестра Республики Татарстан встанет дирижер Александр Сладковский.