ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исправила с «умеренного» на «повышенный» оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне.

«Речь идет об ошибке в формулировке, и мы ее исправили», — сообщил представитель организации.

Ранее ВОЗ сообщала, что риск заражения является очень повышенным в Китае, повышенным на региональном уровне и умеренным на международном, пишет агентство Франс Пресс.

Ранее в Совете Федерации не оценили идею закрыть границы с Китаем из-за китайского коронавируса.